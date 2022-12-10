Так, в ноябре продолжили дорожать лишь некоторые позиции, в том числе яйца, молоко и молочные продукты, рыба и продукты из рыбы.

В Украине потребительские цены в ноябре 2022 года выросли на 26,5% по сравнению с ноябрем прошлого года. Однако по итогам декабря 2022 года инфляция не превысит 30%.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики, главным шоковым вызовом для экономики в октябре-ноябре 2022 года было разрушение энергетической инфраструктуры, что привело к сокращению продолжительности рабочего времени, осложнения хранения товаров и другим негативным экономическим факторам.

"Осложнение хранения продуктов питания и разрушение объектов АПК в сфере животноводства существенно отразились на ускоренном росте цен по группе продуктов питания, которые подорожали на 4,2% в октябре и на 0,5% в ноябре", - отметила первый вице- премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Как рассказали в Минэкономики, в ноябре продолжили дорожать лишь некоторые позиции, включая яйца (на 10,6%), молоко и молочные продукты (на 2,9-2,4%), рыбу и продукты из рыбы (на 2%). В то же время, на 6,9-1,1% подешевели фрукты, продукты переработки зерновых, свинина, овощи, сахар.

"Также сдерживающее инфляцию влияние оказала фиксация обменного курса гривны и внешние факторы: относительная стабильность цен на продовольствие на мировых рынках, умеренное давление со стороны цен на рынке топлива", - говорится в сообщении

В министерстве заявили, что показатель потребительской инфляции 0,7% за ноябрь оказался неожиданно низким, учитывая предварительные прогнозы и разрушительное действие факторов войны, значительно усилившихся в ноябре. Ведь последствия разрушения энергетической инфраструктуры с точки зрения ценовой динамики увеличивают стоимость затрат на производство товаров и услуг из-за необходимости быстрой замены централизованных источников энергоснабжения на локальные (преимущественно генераторы). Кроме прочего, усложняется логистика и система хранения скоропортящихся товаров.

В Минэкономики надеются фактор изменения вектора агрессии России в сторону энергетической инфраструктуры не будет оказывать определяющего влияния на динамику цен потребительского рынка, а сложившаяся шоковая дельта затрат будет не столь длительной и не столь угрожающей для дальнейших инфляционных процессов и экономического развития.

"Считаем, что по итогу года потребительская инфляция, как мы и прогнозировали, не превысит 30%", - заявила Свириденко.

Война в Украине: ситуация в экономике

Как сообщили накануне в Государственной службе статистики, реальный ВВП Украины в третьем квартале сократился на 30,8%. По сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП вырос на 9% с учетом сезонного фактора.

На фоне полномасштабного российского вторжения НБУ прогнозирует более глубокое падение ВВП Украины в текущем году, чем ранее прогнозировалось.

По словам экономистов, в Украине в декабре стоимость продовольственной корзины выросла в среднем на 38-39% по сравнению с прошлогодним показателем.

Больше всего за год подорожали продукты питания – на 36,1%, в том числе цены на яйца выросли на 81,4%, на фрукты – на 62,6%, овощи – на 78,8%.

В начале декабря стало известно, что в Украине постепенно снижаются цены социально важные продукты.

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