В НБУ считают, что следует ожидать определенного ухудшения ситуации с внешней торговлей из-за потери экспортных мощностей и роста потребностей в импорте.

На фоне полномасштабного российского вторжения НБУ прогнозирует более глубокое падение ВВП Украины в текущем году чем ранее прогнозировалось.

Как заявил на брифинге замглавы НБУ Сергей Николайчук, удары России по энергосистеме Украины, несут в себе дополнительное инфляционное давление.

"Относительно ВВП в этом году, скорее всего, падение будет немного глубже, чем ожидалось в октябрьских прогнозах. На следующий год даже при нашем базовом, относительно оптимистическом сценарии рост ВВП будет очень вялым и намного ниже, чем те 4%, которые мы допускали в октябрьском прогнозе", — заявил Николайчук.

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Замглавы НБУ отметил, что частично инфляцию будет сдерживать падение потребительского спроса. Также следует ожидать определенного ухудшения ситуации с внешней торговлей из-за потери экспортных мощностей и роста потребностей в импорте.

"Будем следить за ситуацией на протяжении ближайших недель, и уже в конце января в нашем новом обновленном прогнозе опубликуем полный сценарий, который будем считать базовым, с учетом последствий энергетического террора и других факторов", — резюмировал Николайчук.

ВВП во время войны:

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проектом госбюджета на 2023 год был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

20 октября 2022 года Нацбанк изменил оценку падения ВВП.

28 октября 2022 года НБУ прогнозировал, что ВВП Украины по результатам 2022 года сократится на 32%.

10 ноября 2022 года министра экономики Украины Юлии Свириденко заявила о том, что ВВП Украины может упасть ниже прогнозируемого уровня из-за отключений света.

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