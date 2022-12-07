В дальнейшем на стоимость продуктов будет однозначно влиять ситуация с энергоносителями.

В Украине в декабре стоимость продовольственной корзины выросла в среднем на 38-39% по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире информационного телемарафона.

По словам эксперта, традиционный новогодний салат "Оливье" подорожал примерно также, как и общая продуктовая корзина - на 35-37%.

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Пендзин отметил, что на стоимость продуктов однозначно будет влиять ситуация с энергоносителями.

"Если и дальше будут продолжаться отключения, будут перекрываться за счет генерации, а это достаточно дорого. Бесспорно, это будет вкладываться в цену товара. И это дополнительно будет стимулировать плюс 1-2% в месяц к ценам", - сказал он.

Кроме того, как отметил эксперт, овощи являются лидером роста цен, и в ближайшее время ничего из продуктов дешеветь не будет.

"В этом году оккупированные территории не добавили тех овощей к общеукраинскому столу, которые традиционно поступали. Частично мы переориентировались на импорт – он откровенно дорогой. Ситуация с валютным курсом более - менее стабильная, но все равно это дороже, чем было год назад", - пояснил Пендзин.

Стоимость продуктов в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в октябре ускорилась до 26,6% в годовом измерении.

Больше всего за год подорожали продукты питания – на 36,1%, в том числе цены на яйца выросли на 81,4%, на фрукты – на 62,6%, овощи – на 78,8%.

В начале декабря стало известно, что в Украине постепенно снижаются цены социально важные продукты.

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