Реальный ВВП Украины в третьем квартале сократился на 30,8%.

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2022 года существенно сократился по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

Как говорится в оперативной оценке Государственной службы статистики, реальный ВВП Украины в третьем квартале сократился на 30,8%.

По сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП вырос на 9% с учетом сезонного фактора.

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ВВП во время войны:

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проектом госбюджета на 2023 год был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

20 октября 2022 года Нацбанк изменил оценку падения ВВП.

28 октября 2022 года НБУ прогнозировал, что ВВП Украины по результатам 2022 года сократится на 32%.

10 ноября 2022 года министра экономики Украины Юлии Свириденко заявила о том, что ВВП Украины может упасть ниже прогнозируемого уровня из-за отключений света.

9 декабря 2022 года замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украину ждет более глубокое падение ВВП Украины в текущем году, чем ранее прогнозировалось.

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