В частности изменилась цена на масло, сахар, соль, макароны и гречку.

В Украине постепенно снижают цены социально важные продукты.

Как свидетельствуют данные мониторинга цен от портала Минфина в начале декабря по сравнению с ноябрем в Украине снизилась стоимость подсолнечного масла, макарон, сахара и гречки, а вот средняя цена на соль осталась без изменений.

Так, в среднем в супермаркетах цена бутылки подсолнечного масла "Олейна" в декабре составила 62,15 грн за 850 мл, а в ноябре стоимость позиции составляла 62,55 грн. Масло подсолнечное "Щедрый Дар" немного подорожало - с 65,81 грн до 65,47 грн за 850 мл.

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Что касается макарон, то их средняя цена за последний месяц снизилась лишь на 1 коп. В частности, стоимость килограмма продукта составила 29,70 грн, а в ноябре была на уровне 29,71 грн.

Вместе с тем средняя стоимость килограмма сахара в супермаркетах Украины в декабре снизилась на 14 копеек и составила 34,27 грн. В ноябре сладкий продукт украинцы покупали в целом по 34,41 грн.

Морская пищевая соль, которая представлена в крупнейших супермаркетах страны, в цене за месяц не изменилась – 32,55 грн/кг.

Цена крупы гречневой в декабре продолжает "проседать". Если несколько месяцев назад стоимость килограмма превышала 100 грн, то на 3 декабря составляет 76,37 грн. При этом в ноябре цена была на уровне 76,99 грн в среднем в торговых сетях.

Цены на продукты в Украине: что стоит знать

Ранее УНИАН писал, что после овощей в Украине упали и цены на фрукты. Стало известно, сколько стоят цитрусовые и бананы в конце ноября, и в какой торговой сети они дешевле.

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