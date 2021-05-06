Украина запретила ввоз свиней и продуктов из них из Евросоюза из-за распространения по его территории африканской чумы свиней (АЧС).
Об этом сообщило управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.
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Отмечается, что согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (OIE), случаи заболевания АЧС регистрируются на территории Европейского Союза, в частности, на территории Словакии, Румынии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Венгрии.
Для предотвращения занесения на территорию Украины возбудителя АЧС распоряжениями Главного государственного ветеринарного инспектора запрещен ввоз ряда товаров из вышеперечисленных стран.
"Запрещен ввоз в Украину: животных, принадлежащих к семьям свиных, пекариевых и тапировых, генетического материала и продуктов от них (за исключением продуктов, прошедших обработку в соответствии с требованиями по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки", – говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
В апреле ветеринары зафиксировали случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) на территории лесопаркового хозяйства Дарницкого района в Киеве.
Африканская чума свиней
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
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