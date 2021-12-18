Мандарины могут взлететь в цене до 50 гривень за килограмм.

В Украине накануне новогодних праздников начали повышаться цены на мандарины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

По прогнозам экспертов, цены могут вырасти на треть. Таким образом, килограмм мандарина вскоре может стоить около 50 гривень.

При этом цены на другие цитрусовые, согласно прогнозу, наоборот, будут снижаться. Килограмм апельсинов будет в среднем стоить 35 гривень, а лимонов - 37.

Ранее, как писал УНИАН, в Минэкономики назвали причины роста цен на продукты. В ведомстве высокие цены на пищевые продукты объясняют пандемией коронавируса и мировыми ценами. В частности, в ноябре "взлетели" цены на некоторые овощи.

Также украинцев уже предупредили, что перед Новым годом в супермаркетах начнется массовое расхождение цен на продукты и товары в чеках и на ценниках. По словам эксперта, данная ситуация возникает в связи с тем, что персонал магазинов просто не успевает менять ценники после окончания той или иной акции.

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Автор: Юрий Годован