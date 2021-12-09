Cвекла выросла в цене на 26%.

В Украине по сравнению с прошлым месяцем поднялись цены на некоторые овощи.

По данным издания Минфин, сильнее всего подорожали свекла и болгарский перец (на 26% и 20% соответственно).

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Так же вырос в цене лук - на 16%, помидоры – на 15%, чеснок – на 10%, капуста – на 8%.

Практически не изменились цены на огурцы, морковь и картофель.

Индекс потребительских цен на продукты данной продуктовой группы в декабре 2021 составил 107,88%. По сравнению с предыдущим месяцем в среднем цены на эти продукты увеличились на 7,88%.

Цены на продукты:

В Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года – фрукты подешевели на 3,9%, а овощи стали дороже на 13,5%.

В ноябре 2021 года украинские фермеры начали стремительно повышать цены на столовую свеклу, которая является одним из основных составляющих так называемого "борщевого набора".

Цена на подсолнечное масло в октябре этого года по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 41,4% - до 62,69 грн за литр. Также существенно выросли цены на сахар (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) и хлеб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

По состоянию на 26 ноября 2021 года средняя цена картофеля за две недели выросла на 16% (7,28 грн/кг), свекла подорожала на 13% (10,90 грн/кг), капуста - на 7% (7,31 грн/кг), а помидоры на 11% - 42,33 грн/кг.

Автор: Алёна Кириченко