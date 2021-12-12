В случае, если сумма на ценнике ниже, чем в чеке, покупатель имеет право купить товар именно по той цене, которая заявлена на ценнике.

Перед Новым годом в супермаркетах начнется массовое несовпадение цен на продукты и товары в чеках и на ценниках.

Такой прогноз озвучил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, сообщает "Обозреватель".

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По словам эксперта, данная ситуация возникает в связи с тем, что персонал магазинов просто не успевает менять ценники по окончании той или иной акции.

Также одной из причин данной ситуации эксперт считает большой наплыв посетителей, резко увеличивающийся товарооборот и человеческий фактор.

"Во многих супермаркетах персонал начинает капитально пьянствовать за три дня до Нового года, там начинается просто дурдом. Ценники в магазине никто не обновляет. Нужно быть готовым к тому, что ценники могут не совпасть с ценой, которую пробивают на кассе. Они остаются со старыми акциями", – предупредил Несмиянов.

По словам эксперта, в случае, если сумма на ценнике ниже, чем в чеке, покупатель имеет право купить товар именно по той цене, которая заявлена на ценнике.

"В таком случае нужно звать администратора, сообщать, что такая история, пусть возвращают разницу. Не хотят – пусть вызывают полицию по факту обсчета на кассе", – порекомендовал он.

Цены на продукты:

В Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года – фрукты подешевели на 3,9%, а овощи стали дороже на 13,5%.

В ноябре 2021 года украинские фермеры начали стремительно повышать цены на столовую свеклу, которая является одним из основных составляющих так называемого "борщевого набора".

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в ноябре в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2020 года составляет 10,3%, замедлившись с 10,9% в октябре.

Цена на подсолнечное масло в октябре этого года по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 41,4% - до 62,69 грн за литр. Также существенно выросли цены на сахар (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) и хлеб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

По состоянию на 26 ноября 2021 года средняя цена картофеля за две недели выросла на 16% (7,28 грн/кг), свекла подорожала на 13% (10,90 грн/кг), капуста - на 7% (7,31 грн/кг), а помидоры на 11% - 42,33 грн/кг.

Автор: Елена Коваленко