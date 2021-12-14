При этом, по словам аналитика, цены на другие цитрусовые будут снижаться.

В Украине к новогодним праздникам цена на мандарины взлетит на 30% - до 50 грн/кг.

Такой прогноз озвучила аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, передают "Українські новини".

"Безусловным символом новогодних праздников являются мандарины. Опыт прошлых лет показывает, что цена на данный продукт может возрасти до 30% по сравнению с ценой в начале декабря из-за повышенного спроса со стороны потребителей. Поэтому можно ожидать, что ближе к праздникам мы можем иметь среднюю цену на мандарины в районе 50 грнкг", - говорит эксперт.

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При этом, по словам аналитика, цены на другие цитрусовые будут снижаться.

"Обычно цена на апельсины снижается на 8% и на новогодние праздники можем иметь среднюю цену на уровне 35 грн/кг, а на лимоны – на 7% до 37 грн/кг", - прогнозирует Литвин.

По ее словам, снижение цены на эти виды цитрусовых обусловлено переключением потребителей на мандарины.

Ранее, как писал УНИАН, в Минэкономики назвали причины роста цен на продукты. В ведомстве утверждают, что высокие цены на пищевые продукты в правительстве объясняют пандемией коронавируса и мировыми ценами.

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Автор: Виктория Гордиенко