Министр экономики рассказала о влиянии на инфляционные процессы в Украине.

Высокие цены на пищевые продукты в правительстве объясняют пандемией коронавируса и мировыми ценами.

Об этом заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Инфляцию за последний год она объяснила избытком денежной массы в мире, поскольку правительства стран печатали деньги, чтобы поддержать своих граждан с помощью выплат во время пандемии.

А, поскольку в Украине открытая экономика, это повлияло на инфляционные процессы в стране.

Читайте такжеВ Украине взлетели цены на овощи: что подорожало больше всегоВедущий спросил у Свириденко, почему при инфляции в этом году в 10% пищевые продукты выросли в цене на 30-60%, в том числе масло, на 60%., при том, что масло - не импортный продукт.

"Потому что есть мировые цены. Потому что есть открытая экономика Украины. Конечно, мы экспортируем все эти продукты, поэтому и рост происходит. Потому что мы работаем на мировых рынках", - сказала Свириденко, отметив, что Украина не может на них повлиять.

В свою очередь заместитель председателя ОП Ростислав Шурма отметил, что в Украине, в отличие от других стран, стоимость газа и электричества для населения в этом году осталась на месте, несмотря на резкий рост мировых цен на эти ресурсы.

Ранее сообщалось, что в Украине цены на продукты могут вернуть под контроль государства.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Хилюк