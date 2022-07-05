В частности, ФАО поможет Украине решить проблему дефицита хранилищ для хранения зерна.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект на сумму 17 млн долларов, чтобы помочь украинским фермерам сохранить ожидаемый в июле-августе урожай и обеспечить экспорт важнейших сельскохозяйственных товаров на международные рынки.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что проект, финансируемый Японией и реализуется совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, направленный на восстановление мощностей для хранения зерна и функциональности цепочек поставки от сбора урожая до экспорта, а также сохранение производственного потенциала украинских фермеров для обеспечения непрерывности производства в будущем.

"В рамках реализации нового проекта, финансируемого Японией, ФАО займется решения проблемы дефицита хранилищ через обеспечение мелких производителей полиэтиленовыми рукавами для хранения зерна, оборудованием для загрузки и разгрузки зерна, а также поставкой средним производителям и ассоциациям различных модульных контейнеров для хранения. Поддержка будет оказана фермерам в десяти областях Украины: на востоке, юге, центре и севере страны", – отметил глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье.

Кроме того, проект будет оказывать техническую поддержку правительству для создания альтернативных маршрутов экспорта зерна и способствовать быстрому наращиванию технического потенциала лаборатории в Измаиле, которая позволит фермерам придерживаться международных стандартов, в частности, осуществлять проверку качества животной и пищевой продукции на безопасность и сертификацию.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Украинского клуба аграрного бизнеса, за июнь Украина экспортировала 2,7 млн тонн продукции АПК альтернативными путями - это на 30% больше, чем в мае.

По словам министра АПК Николая Сольского, Украине нужно вывезти 18 млн тонн старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн урожая.

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