Советник руководителя ОП отметил, что Москва кичится "рекордным урожаем зерна в истории" на фоне продовольственного кризиса в Африке и Азии.

Мир должен знать, что "рекордный урожай" России, о котором она заявляет, – это украденное в Украине зерно.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что Москва кичится "рекордным урожаем зерна в истории" на фоне продовольственного кризиса в Африке и Азии.

"Для нас голод – это шанс", – откровенно говорят российские пропагандисты. Мир должен знать: "рекордный урожай" – это украденное в украинских фермеров зерно. Настоящий портрет РФ – убийцы, воры, палачи", - подчеркнул Подоляк.

Кража зерна из Украины:

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.

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