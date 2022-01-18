Самым дорогим мясом в Украине является говядина.

Самым дешевым мясом в Украине остается курятина, самым дорогим - говядина.

Об этом говорится в Завтрака 1+1.

В декабре, накануне новогодних праздников, один килограмм куриной тушки стоил на рынке в среднем 72 гривны, куриное филе – 117 гривень.

В то же время за килограмм свинины продавцы просили 123 гривны. Однако самым дорогим, говорят в Госстате, является говядина. За один килограмм украинцы отдают в среднем 182 гривны.

Цены на свинину подорожали из-за потребительского спроса в течение новогодней недели.

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Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

По мнению директора Ассоциации мясной отрасли Николая Бабенко, ожидаемый рост цен на мясо связан с уменьшением объемов импорта дешевой свинины из стран ЕС в Украину.

Импорт свинины в Украину в семь раз превышает экспорт. Это связано с тем, что за границей себестоимость мяса намного меньше, чем в Украине. Причиной тому является большое количество поголовья свиней в странах ЕС, на которые приходится почти половина мирового производства этого продукта.

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