В Украину импортировали рекордное количество сыра. Эксперты объяснили, как это скажется на цене отечественного продукта.

В Украине изменится цена на сыр. Это касается продукта отечественного производства и связано с завозом в страну рекордной партии импортного товара.

Как рассказали в Сніданку з 1+1, перед новогодними праздниками в Украину поступила огромная партия сыра из-за рубежа - около 4 тонн. В частности, импортировали 2,5 тыс. тонн твердого и полутвердого сыра.

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По словам экспертов, ввоз иностранного продукта значительно повлияет на формирование цены на сыр на украинском рынке. Это значит, что отечественным производителям придется либо сокращать производство, либо существенно снижать цены на свою продукцию, чтобы товар продавался.

Ранее эксперты прогнозировали подорожание сыра перед Новым годом, как это произошло, например, с мясом и бакалеей.

Напомним, как писал УНИАН, названо продукты, которые больше всего подорожают к Новому году в Украине.

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Автор: Виктория Гордиенко