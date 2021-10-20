По мнению эксперта, ожидаемый рост цен на мясо связан с уменьшением объемов импорта дешевой свинины из стран ЕС в Украину.

В Украине цены на мясо вырастут в среднем на 50-100%.

Такой прогноз озвучил исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко в эфире "5 канала".

Читайте такжеУкраинскую курятину будет закупать еще одна страна

По мнению эксперта, ожидаемый рост цен на мясо связан с уменьшением объемов импорта дешевой свинины из стран ЕС в Украину.

Эксперт отметил, что импорт свинины в Украину в семь раз превышает экспорт. Это связано с тем, что за границей себестоимость мяса намного меньше, чем в Украине. Причиной тому является большое количество поголовья свиней в странах ЕС, на которые приходится почти половина мирового производства этого продукта.

Согласно прогнозу, рост цен на мясо произойдет в ближайшие 6 месяцев.

Цены на мясо:

В Украине цены на продукты, в частности на куриное филе, говядину и свинину в июле 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 19,6%, 12,2% и 4,2% соответственно.

Автор: Елена Коваленко