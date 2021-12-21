Так депутат прокомментировал закон, который вводит налогообложение земельных паев и земель для ведения ЛПХ.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что налог на землю для жителей сел - это благо, а не вымогательство.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, комментируя закон, который вводит налогообложение земельных паев и земель для ведения ОСГ.

Читайте такжеНардеп забросил кассовый аппарат в зал Рады: тот пролетел над головами охранников (видео)"Оппозиция критикует и земельную реформу, и налог на вмененный доход. Их устраивает ситуация, которая была 29 лет, когда 8 млн га обрабатывались "вчерную". Старики получали прибыль, а государство и местное самоуправление - ни копейки. И эти единоличники (владельцы земли - УНИАН) были в рабстве у этих дельцов", - отметил Гетманцев.

"О чем идет речь? Речь идет о том, что ты можешь обрабатывать свою землю. Но выйди из тени, зарегистрируйся и получи от государства по 5 тыс грн на каждый гектар, на корову, по 36 тыс дополнительных дотаций, и также государство за тебя оплатит ЕСВ. Об этом мы говорим, чтобы ЛПХ-бизнес стал цивилизованным", - подчеркнул председатель комитета.

Напомним, ранее сегодня Гетманцев рассказал важные детали предстоящей "большой налоговой реформы", которую планируют начать обсуждать в 2022 году.

По словам депутата, планируется, что будущая налоговая реформа будет сосредоточена на прямых налогах и касаться как представителей бизнеса, так и обычных граждан.

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Автор: Дмитрий Хилюк