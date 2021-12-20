По словам главы налогового комитета в ВРУ, будущая налоговая реформа будет касаться как представителей бизнеса, так и обычных граждан.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал важные детали предстоящей "большой налоговой реформы", которую планируют начать обсуждать в 2022 году.

Как отметил он в комментарии для УНИАН, планируется, что будущая налоговая реформа будет сосредоточена на прямых налогах и будет касаться как представителей бизнеса, так и обычных граждан.

"Прямые налоги. Будет касаться всех", - сказал Гетманцев.

На вопрос планируется ли пересмотр налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), которые сейчас составляют 18% и 22% ответил: "планируем".

На уточняющий вопрос в большую или меньшую сторону ответил, что "в меньшую".

На вопрос планируется ли в будущей налоговой реформе введение налога на выведенный капитал для бизнеса при том, что в меморандуме с Международным валютным фондом речь идет о его неприменении, ответил, что "вероятно будет по польской модели".

Налог на выведенный капитал: что это

Налог на выведенный капитал заключается в том, что предприятие уплачивает налог не ежегодно и не со всей прибыли, а лишь когда прибыль выводится с предприятия и только с размера выведенной прибыли. Это побуждает предприятия оставлять средства прибыли на предприятии и реинвестировать эту прибыль в развитие собственного дела.

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В Польше данный налог применяется не для всех, а лишь для определенных категорий польских фирм.

Данным режимом налогообложения в соседней стране могут воспользоваться малые и средние предприятия, доход которых не превышает 100 млн злотых (24 млн долл.), в которых участниками являются лишь физические лица, а также нет корпоративных прав в других обществах. Также на предприятиях должно быть трудоустроено не менее трех работников, и средства от будущей прибыли должны реинвестироваться в основные средства (оборудование и тому подобное). Налоговый режим применяется только, если все критерии в совокупности выполняются.

Какие бывают налоги

Налоги делятся на прямые и косвенные.

Прямые налоги - это налоги, взимаемые государством непосредственно с доходов или имущества плательщика налогов (НДФЛ, налог на прибыль предприятий).

Косвенные налоги устанавливаются в виде надбавки к цене или тарифу, оплачиваются покупателями при покупке товаров и получении услуг, а в бюджет вносятся продавцами или реже производителями этих товаров и услуг (НДС, акцизы и др).

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Автор: Богдан Слуцкий