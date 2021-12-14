Налоговая служба – это системно работающий организм, где коррупция добралась до самой верхушки, а через схемы со "скрутками" бюджет Украины теряет 12 миллиардов гривен ежегодно.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Главком".

Он заявил, что в последние дни власти "успешно ведет борьбу с кражами НДС из бюджета", и эта борьба дает свои результаты: были заблокированы схемы из системного уклонения от уплаты НДС, так называемые "скрутки" – когда покупают бананы, а из них якобы, по документам, изготавливают газовую станцию.

Гетманцев отметил, что "бизнес" конвертаторов и налоговиков – это огромная разветвленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители. И привел примеры беззакония, которое процветает в налоговой.

"В Харькове за регистрацию налоговой накладной с маленького предприятия с десятью работниками требовали 0,5% от суммы накладной, а иначе блокировали и не давали регистрироваться. В Запорожье белый бизнес платил 5% за возмещение "белого" НДС – который и так должен быть возмещен. В Кропивницком не выдавали лицензии на торговлю подакцизкой, требуя денег. Это – отлаженный, системно работающий, коррупционный организм, что прогнил вверх", – резюмировал Гетманцев.

Напомним, в конце ноября и. о. главы Налоговой службы стал Михаил Титарчук, который до этого занимал должность заместителя. Ранее в СМИ его обвиняли в блокировке налоговых накладных и вымогательстве денег за их регистрацию в размере 2-5% от оборота компании. Также его, вместе с экс-главой налоговой, подозревали в выводе из налоговой более чем 600 млн грн в виде фиктивного НДС.

Автор: Иван Бойко