Украинские тепличные комбинаты сейчас предлагают тепличные огурцы по цене 55-90 грн/кг.

В Украине сейчас цены на тепличные огурцы в среднем на 25% выше, чем в конце мая прошлого года.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, украинские тепличные комбинаты сейчас предлагают огурцы по цене 55-90 грн/кг. Это в среднем на 16% ниже, чем в конце прошлой недели.

Производители считают, что снижение цен на эту продукцию обусловлено стремительным сезонным увеличением предложения на рынке на фоне невысоких темпов продаж. Локальные оптовые компании и розничные сети закупают товар небольшими партиями ввиду невысокого спроса среди конечных потребителей.

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В то же время большинство участников рынка не исключают дальнейшего снижения цен на огурцы, поскольку объемы сбора этого овоща в тепличных предприятиях растут.

Цены на овощи в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в первую неделю мая украинские тепличные комбинаты отгружали огурцы от 60 до 110 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, максимальное снижение цен на овощи ожидается в июне, поскольку начиная с мая на рынке растет количество товаров украинского происхождения.

Напомним, эксперты Института аграрной экономики отметили, что за год полномасштабной войны цены на пищевые продукты в Украине выросли почти на треть. Но с поступлением продуктов нового урожая средние цены на отдельные категории могут снижаться.

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