Решение России ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений, которые крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины.

Европейский Союз призывает Россию отменить решение о приостановлении участия в реализации соглашений "зерновой инициативы".

Об этом написал в Twitter вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Решение России приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений, которые крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение", - отметил Боррель.

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Зерновой коридор

Как сообщал УНИАН, соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции было подписано 22 июля в Стамбуле (Турция). Документом предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября в России заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" якобы из-за какого-то "террористического акта" против кораблей Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

В Оперативном командовании "Юг" предположили, что причиной взрывов в Севастополе мог быть неудачный запуск ракет противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства мира требовать от России прекратить "голодные игры" и вернуться к своим обязательствам.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что России не место в G20, поскольку она сознательно работает на голод на нескольких континентах.

Президент США Джо Байден, комментируя заявление России о прекращении "зернового соглашения", подчеркнул, что прекращение его действия усилит голод в мире.

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