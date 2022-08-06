Планируется, что за 2 недели количество судов в украинских портах увеличится до 3-5 в сутки.

В Одесскую область впервые с 24 февраля прибыло судно под загрузку.

Об этом сообщается на странице в Facebook Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на профильного министра Александра Кубракова.

По его словам, сегодня вечером впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыло судно под загрузку. Это балкер FULMAR S.

Судно зашло в ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

"Мы уже можем констатировать факт, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – "зерновой коридор" заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины", - отметил Кубраков.

Он считает, что это событие также является важным сигналом рынку, что "зерновой коридор" – это безопасная и выгодная бизнес-возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы ранее было отправлено 4 судна – они перевозят более 80 тыс. тонн продукции.

Прибытие первого судна RAZONI к конечному пункту назначения-порт Триполи (Ливан) - ожидается 7 августа.

Сегодня, 6 августа, глава Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко сообщил, что до морского торгового порта "Черноморск" (Одесская обл.) приближается турецкое сухогрузное судно FULMAR S.

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