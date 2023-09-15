Вероятнее всего, решение будет принято сегодня, 15 сентября.

Скорее всего, Еврокомиссия продлит запрет на импорт аграрной продукции из Украины в пять стран ЕС, однако не до конца года.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM. "Все указывает на то, что решение о продлении эмбарго будет принято – хотя, возможно, не до конца года, как стремится польское правительство", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что есть весомые аргументы для продления эмбарго, в частности данные о том, что украинский импорт, несмотря на запрет, растет.

Однако, как отмечается, последнее слово за главой Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен якобы пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому не продлевать запрет. Теперь ей придется выбирать между выполнением этого обещания и интересами фермеров ЕС.

Как узнала радиостанция, решение будет принято во второй половине дня. Никто не хочет затягивать этот вопрос до полуночи, когда формально истекает срок действия эмбарго.

"Решение будет приниматься коллегиально и письмено. Это означает, что когда будет официальный запрос от главы кабинета комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, теоретически каждый из кабинетов комиссаров сможет подать комментарии. Только после этого будет дан зеленый свет от председателя Еврокомиссии. Позже будет опубликован пресс – релиз", - отмечается в сообщении.

Эмбарго на украинскую агропродукцию

15 сентября 2023 истекает срок действия запрета на импорт кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

12 сентября Польша заявила, что будет блокировать импорт украинской продукции даже если Еврокомиссия отменит этот запрет. Как заявил представитель польского правительства Петр Мюллер, правительство Польши планирует принять резолюцию с соответствующим призывом к ЕК. По его словам, если этого не произойдет, Польша примет такое решение самостоятельно.

13 сентября министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что договорился с румынскими, болгарскими и словацкими коллегами, что они ппродлят запрет на импорт украинской агропродукции, если этого не сделает Еврокомиссия. Перечень запрещенных к импорту украинских товаров может расшириться.

Однако 14 сентября стало известно, что Болгария сняла запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября.

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