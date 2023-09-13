Перечень запрещенных к импорту украинских товаров может расшириться.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что договорился с румынскими, болгарскими и словацкими коллегами о том, что они продлят запрет на импорт украинской агропродукции, если этого не сделает Еврокомиссия.

Об этом пишет венгерская газета Portfolio, ссылаясь на видеообращение венгерского министра в Facebook. Он отметил, что перечень украинских товаров, на которые будет распространяться запрет на ввоз, может увеличиться.

"Мы договорились с румынскими, болгарскими и словацкими коллегами, что если в Брюсселе не будет решения о продлении моратория, мы будем действовать индивидуально в рамках своей национальной компетенции", – сказал Надь.

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Запрет на импорт украинского зерна

До 15 сентября 2023 года, согласно решению Еврокомиссии, действует мораторий на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Однако 12 сентября Польша заявила, что будет блокировать импорт украинской продукции даже если Еврокомиссия отменит этот мораторий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше обращением в арбитраж из-за украинского зерна.

13 сентября 2023 года стало известно о том, что Болгария может отменить запрет на зерно из Украины. Комитет по экономической политике и инновациям парламента Болгарии принял проект решения об отмене превентивных мер по агроимпорту из Украины после 15 сентября 2023 года. Проект решения не был одобрен болгарскими фермерами, которые заявили, что они шокированы этим решением. Окончательное решение должно быть принято на пленарном заседании.

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