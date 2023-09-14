Министр сельского хозяйства Болгарии Кирилл Ватев отметил, что это не будет иметь серьезных последствий для болгарской экономики.

Парламент Болгарии снял запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября. Украинская сторона поблагодарила Болгарию за такое решение

Как пишет БНТ Новости, это произошло после чуть более двух часов дебатов в пленарном зале. Министр сельского хозяйства Болгарии Кирилл Ватев отметил, что это не будет иметь серьезных последствий для болгарской экономики.

"Согласно макропоказателям, отказаться от этого запрета не так волнительно, потому что болгарских производителей можно поддержать. Мы усиливаем контроль всех украинских товаров", - сказал он.

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"Болгария поддерживает возобновление экспорта украинской агропродукции после 15 сентября. Спасибо парламенту Болгарии, правительству и премьер-министру Николаю Денкову за поддержку украинского народа и путей солидарности", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в посте на платформе X.

"Вот наглядный пример того, как зрелая европейская демократия принимает решения на фактах, а не на эмоциях, и не смешивает экономику и политику. Искренне благодарны правительству и парламенту Болгарии", - отметил в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за решение не продлевать ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт после 15 сентября.

В частности, в соцсети глава государства выразил благодарность премьер-министру Николаю Денкову и его команде, а также всем болгарским парламентариям за этот шаг. По мнению Зеленского, Болгария демонстрирует пример настоящей солидарности с Украиной.

Запрет на импорт украинского зерна

До 15 сентября Украине запрещено импортировать кукурузу, пшеницу, семена рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

12 сентября Польша заявила, что будет блокировать импорт украинской продукции даже если Еврокомиссия отменит этот запрет.

13 сентября министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что договорился с румынскими, болгарскими и словацкими коллегами, что они продлят запрет на импорт украинской агропродукции, если этого не сделает Еврокомиссия.

В тот же день, 13 сентября 2023 года стало известно о том, что Болгария может отменить запрет на зерно из Украины. На тот момент проект решения не был одобрен болгарскими фермерами, которые заявили, что они шокированы этим решением. Окончательное решение должно было быть принято на пленарном заседании.

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