Советник премьера спрогнозировал цену земли в Украине

По словам Мушака, цена за гектар земли в Украине будет на уровне около 2 тысяч долларов.

Советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак прогнозирует, что после запуска рынка земли в 2020 году первоначальная цена за гектар будет около двух тысяч долларов.

Читайте такжеПоловину госземель за годы независимости разворовали - министр экономики

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Если бы внедрялась первая предложенная модель рынка земли, там, где есть все игроки, цена была бы порядка двух тысяч долларов за гектар по стране. В зависимости от области - к примеру, в Херсоне и на Волыни немного дешевле, а в Полтаве, Черкассах, Виннице - дороже, поскольку там лучше земля и больше конкуренция", - сказал он.

Он добавил, что по другой модели, в которой есть ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуску к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше - около 1900 долларов за гектар.

Также Мушак сообщил, что на следующих этапах внедрения рынка земли цена за гектар будет напрямую зависеть от кредитных ставок в Украине.

"Если кредитная ставка для Украины будет 5%, то вы среднюю аренду, которая будет 200 долларов, умножаете на 20 – и земля будет стоить четыре тысячи долларов. Почему в Европе такая высокая стоимость земли? Потому что у них денежный ресурс очень доступный, условно говоря, нулевая ставка", - сказал он.

Кроме того, по словам Мушака, цена для физлиц, юрлиц и иностранцев не будет значительно отличаться, но будет зависеть от нюансов налогообложения для каждой категории.

Также советник премьер-министра подчеркнул, что мелким аграриям необходимо выходить из тени, чтобы получить государственную помощь для покупки участков.

"Проблема маленьких аграриев - не в том, что не будет денег, а в том, что они работают в тени. Даже если им дать 10-20 миллиардов гривень, они просто их физически не смогут получить, так как не смогут по документам доказать, что у них есть прибыльный бизнес", – сказал Мушак.

Также он посоветовал собственникам паев не продавать землю сразу после открытия рынка.

"Земля поначалу будет немного стоить, но чем дальше - тем дороже будет стоить. Мой совет - не продавайте землю. Запуск рынка земли приведет к тому, что арендная плата увеличится, собственники смогут получать больше денег", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов призвал аграриев переходить на безналичный расчет в условиях запуска рынка земли в Украине.

Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, который не допускает к покупке земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.