Запуск рынка земли: украинцев расспросили, что они планируют делать со своими паями (инфографика)

Большинство владельцев паев пожаловались на "дешевую" аренду, но в случае запуска рынка земли продолжат их сдавать.

Большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат его обрабатывать или сдавать в аренду, 16% - намерены его продать.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 24-27 октября 2019 года.

Около четверти опрошенных отметили, что имеют земельный пай: из них 6% – обрабатывают его самостоятельно, 17% – сдают в аренду. Владельцев паев больше всего на Западе, среди жителей сел и лиц старшего возраста.

Главными причинами, почему не обрабатывают самостоятельно земельный пай, более четверти опрошенных указали отсутствие финансовых возможностей и состояния здоровья (преимущественно из-за возраста). Наличие других видов доходов, отсутствие соответствующих знаний и умений для занятия фермерством, проживание в другом населенном пункте отметили 10-12%.

Большинство владельцев паев (73%) не считают стоимость аренды справедливой, противоположного мнения – лишь 15%.

42% считают, что стоимость аренды земли сельскохозяйственного назначения должна устанавливаться государством, 38% – определяться рынком. Каждый пятый не определился. Рыночный механизм регуляции больше поддерживают владельцы паев, которые самостоятельно их обрабатывают, а также те, кто считает стоимость аренды своего пая справедливой. При этом молодежь больше за рынок, старшие – за регулирование государством. Идею о рынке больше разделяют избиратели Голоса и Европейской солидарности.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.