Среднегодовая температура в Украине растет втрое быстрее, чем в мире (видео)

В 2020 году метеорологическая зима в Украине так и не наступила, а январь оказался самым теплым и самым сухим за всю историю наблюдений.

В Украине среднегодовая температура растет втрое быстрее, чем во всем мире. Наша страна уже пересекла установленную Парижским климатическим соглашением критическую отметку в два градуса.

Это означает, что мы прошли так называемую "точку невозврата" и уже становимся свидетелями изменений климата, которые нередко являются опасными, говорится в сюжете ТСН.

В частности, в 2020 году метеорологическая зима в Украине так и не наступила, а январь оказался самым теплым и самым сухим за всю историю наблюдений.

Резкие изменения климата происходят из-за повышения температуры на планете. Больше всего она растет в полярных широтах, что в конечном итоге привело к нарушению атмосферной циркуляции и переноса воздушных масс. Поэтому в последнее время мы все чаще наблюдаем аномально теплую зиму в Европе, и наоборот, снег в Саудовской Аравии, Израиле или в Ираке.

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"Все чаще воздушные массы из южных, уже не только из субтропиков, а даже из тропических широт достигают полярных областей. И вместо этого мы видим, как арктический воздух начинает заходить далеко на юг", - говорит завотделом прикладной метеорологии и климактологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух.

Раньше погоду в Украине формировали два, так называемые, центра действия атмосферы, что расположены в Атлантике, и благодаря которым украинцы чувствовали холодную воздушную массу зимой и теплый - летом. Но сейчас ситуация изменилась.

"Мы все чаще попадаем под влияние Азорского антициклона, в котором к нам начинают поступать воздушные массы или из Атлантики, или из Африки, или Азии", - объясняет Вера Балабух.

Этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет. Он даже добрался до стратосферы, где ученые зафиксировали рекордные почти 100°C и скорость ветра до 600 км/час.

"И февраль, и весна по первым прогнозам, который сейчас сделали специалисты мировых центров климатических и метеорологических, говорят о том, что она местами может быть теплой, а порой даже аномально теплыми", - отмечает метеоролог.

Количество осадков пока остается такой же, но выпадают они не равномерно. К примеру, летом прошлого года одесситы страдали от мощных ливней, в отличие от Черкасской области, где в течение трех месяцев не упало ни капли. По прогнозам ученых, количество осадков в Украине будет уменьшаться, а продолжительность периодов засухи - будет расти.

Этот январь стал самым теплым и засушливым за всю историю метеонаблюдений. Такие тенденции негативно влиять на сельское хозяйство.

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"Возможно, в ближайшие десять лет это будет не на столько ощутимо и катастрофически, а в дальнейшем, если сохранятся те же темпы повышения температуры, то мы будем иметь очень печальную картину", - говорит начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра ГСЧС Украины Татьяна Адаменко.

За неимением снега зимой, соответственно и полноценной наводнения, весной начали пересыхать реки и озера. Пересыхают источники питьевой воды в лесах. От этого страдает флора и фауна. Чтобы спасти животных от жажды, особенно летом, в лесах Хмельницкой области начали делать искусственные водоемы.

Кроме того, вода исчезает и по всей Украине. В колодцах в некоторых районах ее просто нет и люди вынуждены пользоваться теми, которые копали еще в прошлом веке.

Впрочем, если температура будет расти и дальше, а осадков будет достаточно, мы сможем собирать несколько урожаев в год и начать выращивать новые культуры.