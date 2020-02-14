Глобальное потепление: январь 2020-го побил 140-летний рекорд (видео)
18:40, 14 февраля 2020Экология
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Прошлый месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений.
Январь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Ученые назвали январь 2020 года самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
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Отмечается, что температура в январе была самой высокой за 140 лет. Глобальное потепление набирает обороты, ведь 10 самых теплых январей в истории зафиксировали именно в этом веке.
Новый температурный рекорд уже в феврале установила Антарктика – впервые в истории метеонаблюдений температура там достигла +20 градусов.
Ученые предостерегают: чтобы избежать климатической катастрофы, человечество должно вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу.
Ранее УНИАН сообщал, что климатолог рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие годы.
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