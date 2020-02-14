Глобальное потепление: январь 2020-го побил 140-летний рекорд (видео)

Прошлый месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Ученые назвали январь 2020 года самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Читайте такжеКрым может уйти под воду: эколог рассказала об опасности глобального потепления для УкраиныОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что температура в январе была самой высокой за 140 лет. Глобальное потепление набирает обороты, ведь 10 самых теплых январей в истории зафиксировали именно в этом веке.

Новый температурный рекорд уже в феврале установила Антарктика – впервые в истории метеонаблюдений температура там достигла +20 градусов.

Ученые предостерегают: чтобы избежать климатической катастрофы, человечество должно вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу.

Ранее УНИАН сообщал, что климатолог рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие годы.