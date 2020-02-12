Багдад внезапно накрыло снегом впервые за последнее десятилетие (видео)

08:23, 12 февраля 2020
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Впрочем, долго зима не продержалась.

В Багдаде внезапно выпал снег / скриншот видео ТСН
В Багдаде внезапно выпал снег / скриншот видео ТСН

В Багдаде неожиданно выпал снег впервые за последнее десятилетие.

В Киеве сегодня температура до +4, без осадков

Как говорится в сюжете ТСН, по словам местных, температура неожиданно опустилась ниже нуля и с неба посыпал снег и такого не было, не то что за эту зиму, а за последние несколько лет.

Впрочем, долго зима не продержалась. Снег быстро растаял, хотя радости все же принес немало.

В Ираке традиционная для нас зима бывает только в горных районах на севере страны. В столице температура зимой, обычно свыше 10 градусов, поэтому снег в столице – явление чрезвычайно редкое.

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Теги: #погода#Багдад
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