Багдад внезапно накрыло снегом впервые за последнее десятилетие (видео)
Впрочем, долго зима не продержалась.
В Багдаде неожиданно выпал снег впервые за последнее десятилетие.
В Киеве сегодня температура до +4, без осадков
Как говорится в сюжете ТСН, по словам местных, температура неожиданно опустилась ниже нуля и с неба посыпал снег и такого не было, не то что за эту зиму, а за последние несколько лет.
Впрочем, долго зима не продержалась. Снег быстро растаял, хотя радости все же принес немало.
В Ираке традиционная для нас зима бывает только в горных районах на севере страны. В столице температура зимой, обычно свыше 10 градусов, поэтому снег в столице – явление чрезвычайно редкое.
В Багдаде впервые за последнее десятилетие выпал снег
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