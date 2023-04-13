Также во время обысков нашли большое количество пророссийской религиозной литературы.

Сотрудники СБУ нашли игрушечного Вадима Новинского во время обысков в компаниях, связанных с пророссийским политиком, сообщает Лига.нет со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Также во время обысков нашли большое количество религиозной литературы, в частности серию томов "Истории Русской церкви" русского митрополита Макария (Булгакова).

В некоторых книгах содержатся нападки как на Православную Церковь Украины, так и на Украинскую греко-католическую церковь.

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СБУ официально сообщила, что изъяла во время обысков документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевскую религиозную литературу.

Арестовано имущество экс-депутата Новинского на 3,5 миллиарда - что известно

Сегодня, 13 апреля, было арестовано имущество Новинского. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

В июле 2022 года Верховная Рада досрочно депутатские полномочия Новинского после того, как тот подал соответствующее заявление на сложение полномочий.

Новинский входил в пророссийскую "ОПЗЖ". Кроме того, имел тесные связи с РПЦ и УПЦ МП. В свое время Новинский участвовал в совместной с митрополитом РПЦ Кириллом литургии и обвинял "в провале мирных переговоров" Киев.

25 января 2023 против него и других топ-попов УПЦ МП были введены санкции. А в начале января Новинский "загремел" в реестр госизменников движения "Честно". Политик называл войну "актом агрессии", которому "не может быть оправдания". В то же время открытых данных о помощи Новинского украинской армии нет.

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