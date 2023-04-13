В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

Арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, который причастен к пособничеству стране-агрессору.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Отмечается, что общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Сейчас, по материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов в отношении ряда предприятий олигарха. В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов", - говорится в сообщении.

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В спецслужбе проинформировали, что во время обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Кто такой Видим Новинский

6 июля 2022 года стало известно, что Новинский написал заявление о сложении депутатских полномочий. Политик пояснил, что решил сосредоточиться на гуманитарных проектах и служении Церкви.

Новинский всегда был пророссийским политиком, а также диаконом УПЦ Московского патриархата.

8 июля 2022 года Верховная Рада досрочно прекратила его депутатские полномочия.

25 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против экс-народного депутата Вадима Новинского, а также наместника Киево-Печерской Лавры Петра Лебедя (известного как митрополит Павел) и других представителей УПЦ МП и РПЦ.

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