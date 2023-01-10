В конце 2022 года указом президента на Новинского были наложены санкции.

Экс-нардепа, бизнесмена и священника Московского патриархата Вадима Новинского внесли в реестр госизменников движения "Честно", говорится в пресс-релизе движения.

Отмечается со ссылкой на заявление НАПК, что Новинский "поддерживает действия и политику РФ, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности".

"Вадим Новинский - классический пример пророссийского политика, который сейчас пытается своей благотворительностью отбелить свою репутацию и иметь возможность после победы Украины восстановить бизнес и вернуться в большую политику. Именно поэтому мы ведем реестр государственных предателей, чтобы общество и на выборах помнило, кто подрывал наш суверенитет и территориальную целостность", - отмечает лидер "Честно" Вита Думанская.

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В конце 2022 года указом президента Зеленского на Новинского были наложены санкции. Тогда бизнесмен заявил, что обжалует решение в судах.

Летом Новинский сложил мандат нардепа и заявил, что сосредоточится на восстановлении разрушенных от войны храмов. Как отмечает Честно, сейчас экс-депутат находится в Германии, к нему регулярно наведывается руководство УПЦ МП.

Новинский называл войну "актом агрессии", которому "не может быть оправдания". В то же время открытых данных о помощи Новинского украинской армии нет.

Активисты напоминают, что Новинский участвовал в совместной с митрополитом РПЦ Кириллом литургии и обвинял в "провале мирных переговоров" Киев.

Бизнесмен открыто выступал против предоставления ПЦУ томоса об автокефалии. Его маркируют "спонсором УПЦ МП".

Санкции СНБО против кого введены новые ограничения

Одним из главных инструментов борьбы с пророссийскими силами в Украине остается введение против них санкций СНБО. Так, 12 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о наложении ограничений против 7 представителей УПЦ МП, которых связывают с государством-агрессором.

В октябре СНБО ввела санкции против артистов, поддержавших развязанную Россией полномасштабную войну.

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