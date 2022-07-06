Российский и украинский бизнесмен, бывший соратник беглого экс-президента Виктора Януковича Вадим Новинский решил перестать быть народным депутатом.
Бизнесмен в Facebook утверждает, что решил сосредоточить свое внимание на гуманитарных проектах.
"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви и на восстановлении разрушенных храмов", - написал он.
Напомним, в мае 2012 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал указ, которым предоставил Вадиму Новинскому гражданство Украины якобы за "выдающиеся заслуги" перед нашей страной.
Позже Новинский был избран нардепом и в Верховной Раде VII созыва пополнил ряды фракции "Партии регионов".
В 2014 году его избрали нардепом от партии "Оппозиционный блок".
В ноябре 2018 года Новинский возглавил фракцию "Оппоблока" после того, как из нее исключили Юрия Бойко и Сергея Левочкина.
Стоит отметить, что Новинский с апреля 2020 является диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата.
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