Его можно разрезать на восемь кусочков.

Мэри Берри поделилась своим замечательным рецептом влажного апельсинового торта. На приготовление десерта уйдет менее 30 минут и дополнительное время на выпекание.

Как пишет Ехргеѕѕ, это лакомство самодостаточное и хорошо подходит к чаю или кофе. Этого количества достаточно, чтобы порезать на восемь кусочков.

Для приготовления понадобятся:

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несоленое сливочное масло - 225 г;

сахарная пудра - 225 г;

яйца - 4 шт;

мука - 220 г;

разрыхлитель - 2 ч.л.;

апельсин.

Для начинки надо взять 75 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, цедру и 2 ст.л. апельсинового сока.

Разогрейте духовку до 180C. Две разъемные формы диаметром 20 см слегка смажьте сливочным маслом и выстелите пергаментом.

Поместите масло, сахар, яйца, муку, разрыхлитель и апельсиновую цедру в большую миску и взбивайте в течение двух минут или до тех пор, пока смесь не станет однородной. Распределите тесто между формами и выпекайте 25 минут.

Оставьте коржи остыть в формах в течение пяти минут, затем проведите закругленным ножом для масла по краям форм и осторожно переверните их на решетку. Снимите пергамент и оставьте до полного остывания.

Ингредиенты для начинки взбейте вместе и смажьте первый корж с одной стороны, сверху положите второй и смажьте оставшимся апельсиновым кремом. Украшаем цедрой.

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