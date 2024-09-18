Вкус лимона прекрасно подходит к легкому нежному бисквиту.

Приготовление домашней выпечки - это уютный способ провести свободный день. Главное выбрать правильный рецепт, чтобы получить хороший результат. Специальный лимонный пирог Мэри Берри невероятно прост и требует лишь шесть ингредиентов.

"Начинка с лимонным кремом делает этот бисквит действительно особенным. Лучше всего получится, если использовать домашний лимонный курд. Это обезжиренный бисквит, но крем делает его особенным", - говорит кондитер, которую цитирует Ехргеѕѕ.

Это прекрасный рецепт, если вам захочется чего-то вкусного, но простого к чашке чая, поскольку он прекрасно согреет вас холодным осенним вечером. Для приготовления понадобятся:

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сахарная пудра - 100 г;

мука - 100 г;

разрыхлитель 1 ч.л.;

жирные сливки - 200 мл;

яйца - 4 шт;

лимонный курд - 6 ст.л.;

немного сахарной пудры для украшения.

Для начала разогрейте духовку до 190C. Смажьте маслом две круглые формы, а затем застелите основы бумагой для выпечки.

Поместите яйца и сахар в большую жаростойкую миску над кастрюлей с кипящей водой, а затем осторожно взбейте, пока не получите белую, кремовую и густую смесь.

После этого снимаем с огня и взбиваем еще две минуты. Далее просейте в смесь муку и аккуратно вмешайте. Распределите смесь между двумя формами, а затем с помощью ножа равномерно выровняйте поверхность. Поставьте формы в предварительно разогретую духовку на 20 минут или пока коржи не поднимутся.

Когда пирожные будут готовы, выложите их на решетку, снимите бумагу для выпечки и дайте остыть, пока делаете начинку. Для этого взбейте сливки до густоты, а затем добавьте лимонный курд.

Добавьте щедрое количество начинки с лимонным кремом на верхнюю часть одного коржа и накройте вторым. Посыпьте верх торта сахарной пудрой перед подачей. Можно украсить натертой лимонной цедрой.

Что еще приготовить на десерт

Приготовление идеального кофейного торта может показаться сложным, но с правильным рецептом это просто. Кулинарный блогер Шарлотта Оутс поделилась своим "легким и вкусным" десертом.

Рецепты шоколадного пирога также не обязательно должны быть длинными, сложными или даже требовать использования духовки. В частности, их можно приготовить из трех ингредиентов в аэрогриле.

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