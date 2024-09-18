Это блюдо прекрасно насытит и согреет в конце холодного дня.

Каждый для вечера становятся все холоднее, а потому хочется возле горячей уютной еды, которая поможет согреться и отдохнуть. В этом случае нет ничего лучше, чем большая тарелка мясного рагу.

Известный кулинар Надежда Хусейн рассказала Еxpress, как приготовить тушеную говядину с клецками. Она отметила: "Тушеное мясо - одно из любимых блюд моих сыновей. В рагу из говядины есть что-то такое, что заполняет дыру в вашем животе, чего не делает ничто другое".

"Это наполняет сердце и согревает. Я люблю готовить это с галушками, поэтому это полноценная еда, без лишних трудностей", - подчеркнула женщина.

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Процесс приготовления этого сытного рагу занимает не очень много времени, а потому добавив все ингредиенты вы сможете пойти отдыхать, пока блюдо продолжит тушиться без вас.

Для рагу понадобятся:

говядина - 500 г;

вода - 500 мл;

лук - 2 шт;

морковь - 3 шт.

измельченный чеснок - 1 ст.л.;

паприка - 2 ст.л;

соль - 2 ст.л;

черный перец - 2 ст.л.;

гранулы говяжьего бульона - 4 ст.л.;

растительное масло - 3 ст.л.;

большая веточка лимонного тимьяна.

Для клецок надо взять:

мука - 200 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

соленое сливочное масло - 115 г;

вода - 3 ст.л. (может больше);

яйца - 1 шт.

шнитт-лук - немножко для украшения;

щепотка соли.

Налейте масло в большую сковороду с крышкой, и когда она нагреется, добавьте нарезанный лук, лимонный тимьян, и жарьте до золотистого цвета.

"Если лук прилипнет к основе, не волнуйтесь, это добавит вкуса - просто добавьте брызги воды, чтобы отклеилось, - советует Надежда.

Добавьте в сковороду чеснок, нарезанную кружочками морковь и куски говядины. Готовьте, пока мясо не подрумянится, приправьте черным перцем и паприкой, затем влейте воду в кастрюлю.

Хорошо перемешайте тушеную смесь и поставьте ее на медленный огонь на 45 минут, накрыв крышкой.

Тем временем слепите вареники, добавив в миску все ингредиенты, кроме яйца. Тесто разделите на 8 частей, скатайте из них шарики и смажьте сверху яйцом.

Когда время закончится, снимите крышку, добавьте гранулы бульона и уменьшите огонь. Добавьте клецки в рагу, и оставьте на минимальном огне еще на 25 минут.

Когда рагу доготовится, снимите его с огня, выньте стебли тимьяна, можете подавать, посыпав измельченным шнитт-луком.

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