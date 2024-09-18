Каждый для вечера становятся все холоднее, а потому хочется возле горячей уютной еды, которая поможет согреться и отдохнуть. В этом случае нет ничего лучше, чем большая тарелка мясного рагу.
Известный кулинар Надежда Хусейн рассказала Еxpress, как приготовить тушеную говядину с клецками. Она отметила: "Тушеное мясо - одно из любимых блюд моих сыновей. В рагу из говядины есть что-то такое, что заполняет дыру в вашем животе, чего не делает ничто другое".
"Это наполняет сердце и согревает. Я люблю готовить это с галушками, поэтому это полноценная еда, без лишних трудностей", - подчеркнула женщина.
Процесс приготовления этого сытного рагу занимает не очень много времени, а потому добавив все ингредиенты вы сможете пойти отдыхать, пока блюдо продолжит тушиться без вас.
Для рагу понадобятся:
- говядина - 500 г;
- вода - 500 мл;
- лук - 2 шт;
- морковь - 3 шт.
- измельченный чеснок - 1 ст.л.;
- паприка - 2 ст.л;
- соль - 2 ст.л;
- черный перец - 2 ст.л.;
- гранулы говяжьего бульона - 4 ст.л.;
- растительное масло - 3 ст.л.;
- большая веточка лимонного тимьяна.
Для клецок надо взять:
- мука - 200 г;
- разрыхлитель - 1 ч.л.;
- соленое сливочное масло - 115 г;
- вода - 3 ст.л. (может больше);
- яйца - 1 шт.
- шнитт-лук - немножко для украшения;
- щепотка соли.
Налейте масло в большую сковороду с крышкой, и когда она нагреется, добавьте нарезанный лук, лимонный тимьян, и жарьте до золотистого цвета.
"Если лук прилипнет к основе, не волнуйтесь, это добавит вкуса - просто добавьте брызги воды, чтобы отклеилось, - советует Надежда.
Добавьте в сковороду чеснок, нарезанную кружочками морковь и куски говядины. Готовьте, пока мясо не подрумянится, приправьте черным перцем и паприкой, затем влейте воду в кастрюлю.
Хорошо перемешайте тушеную смесь и поставьте ее на медленный огонь на 45 минут, накрыв крышкой.
Тем временем слепите вареники, добавив в миску все ингредиенты, кроме яйца. Тесто разделите на 8 частей, скатайте из них шарики и смажьте сверху яйцом.
Когда время закончится, снимите крышку, добавьте гранулы бульона и уменьшите огонь. Добавьте клецки в рагу, и оставьте на минимальном огне еще на 25 минут.
Когда рагу доготовится, снимите его с огня, выньте стебли тимьяна, можете подавать, посыпав измельченным шнитт-луком.
Что приготовить вкусного осенью
Приготовление домашней выпечки - это уютный способ провести свободный день. Главное выбрать правильный рецепт, чтобы получить хороший результат. Специальный лимонный пирог Мэри Берри невероятно прост и требует всего шесть ингредиентов.
Запеченный картофель - это одно из самых простых и ленивых блюд, которые идеально подойдут на ужин. В некоторых рецептах, которые обещают "идеальные" результаты, используется длинный список ингредиентов, однако шеф-повар Джек Стайн поделился более простым вариантом.