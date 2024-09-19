Этой порции хватит, чтобы накормить четырех человек.

Этот рецепт сливочно-чесночной пасты - отличный вариант для занятых будних вечеров, когда хочется чего-то вкусного, не тратя много времени на кухне.

Независимо от того, готовите ли вы для семьи или принимаете друзей, этот рецепт от BBC Good Food точно понравится. Для приготовления понадобятся:

тальятелле - 300 г;

соленое сливочное масло - 20 г;

чеснок - 6 зубчиков;

мука - 2 ст. л;

куриный бульон - 150 мл;

жирные сливки - 200 мл;

пармезан - 85 г;

петрушка - 20 г.

Поставьте пасту вариться в соответствии с инструкциями на упаковке. В это время растопите сливочное масло на самой большой сковороде. Затем добавьте туда мелко нарезанный чеснок и немного свежемолотого перца. Обжаривайте в течение четырех-пяти минут, пока чеснок не станет светло-золотистым и ароматным.

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Добавьте в сковороду муку. Перемешивайте одну-две минуты, затем постепенно вливайте куриный бульон, пока смесь не станет однородной. Влейте сливки и всыпьте большую часть сыра. Перемешивайте, пока все не растает и смесь не станет однородной. Приправьте по своему вкусу.

Переложите сваренную пасту непосредственно в соус вместе с небольшим количеством воды от варки. Тщательно перемешайте, при необходимости добавляя еще немного воды от пасты, пока не получится густой и блестящий соус.

Разделите пасту на четыре порции и украсьте измельченной петрушкой и оставшимся пармезаном. Подавать лучше сразу.

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