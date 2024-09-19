Этот рецепт сливочно-чесночной пасты - отличный вариант для занятых будних вечеров, когда хочется чего-то вкусного, не тратя много времени на кухне.
Независимо от того, готовите ли вы для семьи или принимаете друзей, этот рецепт от BBC Good Food точно понравится. Для приготовления понадобятся:
- тальятелле - 300 г;
- соленое сливочное масло - 20 г;
- чеснок - 6 зубчиков;
- мука - 2 ст. л;
- куриный бульон - 150 мл;
- жирные сливки - 200 мл;
- пармезан - 85 г;
- петрушка - 20 г.
Поставьте пасту вариться в соответствии с инструкциями на упаковке. В это время растопите сливочное масло на самой большой сковороде. Затем добавьте туда мелко нарезанный чеснок и немного свежемолотого перца. Обжаривайте в течение четырех-пяти минут, пока чеснок не станет светло-золотистым и ароматным.
Добавьте в сковороду муку. Перемешивайте одну-две минуты, затем постепенно вливайте куриный бульон, пока смесь не станет однородной. Влейте сливки и всыпьте большую часть сыра. Перемешивайте, пока все не растает и смесь не станет однородной. Приправьте по своему вкусу.
Переложите сваренную пасту непосредственно в соус вместе с небольшим количеством воды от варки. Тщательно перемешайте, при необходимости добавляя еще немного воды от пасты, пока не получится густой и блестящий соус.
Разделите пасту на четыре порции и украсьте измельченной петрушкой и оставшимся пармезаном. Подавать лучше сразу.
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