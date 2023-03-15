Сейчас такой флаг в Беларуси запрещен.

На украинско-беларуской границе наши бойцы решили вывесить беларуский флаг рядом с нашим сине-желтым. Однако вместо официального флага выбрали исторический - бело-красно-белый, который сейчас в Республике Беларусь запрещен. Впрочем именно он сейчас развевается на общей границе.

Как говорится в сюжете ТСН, это уже не впервые наши пограничники присылают своеобразные послания беларуским коллегам. Ранее был русский Валера, подвешенный недалеко от границы, как напоминание оккупантам, что их ждет на нашей земле. Еще раньше белорусы жаловались на якобы оскорбительные жесты в их сторону со стороны украинцев.

Как украинские пограничники троллят белорусских коллег

Ранее беларусы жаловались на угрожающие и непристойные жесты с украинской стороны. Более того, они утверждали, что якобы пограничники Украины украли один из знаков.

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Также беларуские пограничники жаловались, что украинские коллеги установили в лесу манекен в российской форме и назвали его Валера.

Затем оскорбленные пограничники Беларуси установили билборды на границе с Украиной с надписями "Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов" и "Беларусь помнит" и кадрами Второй мировой войны.

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