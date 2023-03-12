На пограничной заставе "Глушковичи" заявили о "психологическом давлении и запугивании".

Беларусские пограничники рассказали о тяжелой службе на границе с Украиной. Они пожаловались, что украинские коллеги их оскорбляют и запугивают.

Пропагандисты государственного телеканала Беларуси ОНТ сняли сюжет о работе пограничников на заставе "Глушковичи" Гомельского района на границе с Житомирской областью.

В ролике беларусы жалуются якобы на агрессивные жесты, оскорбительные надписи, листовки и аудиозаписи политического характера, а также на звонки с угрозами дежурным. Кроме того, украинцы повесили манекен и назвали его Валерой, что очень напугало беларусских пограничников.

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"Установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то устрашения и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны", - пожаловался заместитель начальника пограничной заставы "Глушковичи" Владислав Зенкович.

Ситуация на границе с Беларусью - что известно

Беларусские пограничники уже не первый раз жалуются на украинских коллег. Им не нравился национальный беларусский бело-красно-белый флаг, гимн Украины, а также жаловались на угрожающие и непреличные жесты. Кроме того, украинских пограничников обвинили в краже одного из знаков.

В то же время оборонительная полоса вдоль украинской границы увеличится до 2 км.

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