Отмечается, что "патриотические" билборды появились на пяти КПП.

Обиженные беларусские пограничники установил билборды на границе с Украиной. Они появились в ответ на действия украинских стражей границы.

На одном из плакатов красуется надпись: "Мі допоможемо Украіні знайті справжніх окупантів". На других билбордах на видно слоган "Беларусь помнит" и кадры Второй мировой войны.

Государственное беларусское СМИ БелТА сообщает, что такие рекламные щиты установлены в пунктах пропуска "Новая Рудня - Выступовичи", "Глушкевичи - Майдан Копищанский", "Трушино - Вичевка", "Верхний Теребежов - Городище", "Ольманы - Переброды".

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Ситуация на украинско-беларусской границе - что известно

Беларусские пограничники время от времени жалуются на украинских коллег, которые вывешивали национальный беларусский бело-красно-белый флаг и включали гимн Украины. Кроме того, беларусы жаловались на угрожающие и непреличные жесты с украинской стороны. Также пограничников Украины обвинили в краже одного из знаков.

Пропагандисты государственного телеканала Беларуси ОНТ сняли сюжет о работе пограничников на заставе "Глушковичи" Гомельского района на границе с Житомирской областью. На видео пограничники пожаловались, что украинские коллеги установили в лесу манекен в российской форме и назвали его Валера.

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