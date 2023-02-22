Беларусские пограничники сочли это общение за "угрожающие и неприличные жесты".

Пропагандисты режима Лукашенко "возмущены" подготовкой ВСУ к возможному вторжению оккупантов со стороны Беларуси.

В сюжете "Белта" появились кадры минирования украинскими защитниками автопути на КПП Выступовичи. Пропагандистам не понравилось, что эти действия ВСУ совершали при присутствии беларусских военных.

"Украинские военные демонстративно раскладывали противотанковые мины… Аналогичные действия фиксировались в июле 2022 года перед этим же пунктом пропуска. Вопрос: чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин?" - поинтересовались СМИ Лукашенко.

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Отдельно беларусские пограничники отсняли, как украинский боец в маске скелета популярными жестами показывает, что случится с оккупантами в случае перехода границы.

Пограничник сначала показал в сторону беларусских "колег" средний палец, а потом – условное отсекание головы. Беларусские пограничники сочли это общение за "угрожающие и неприличные жесты".

Ситуация в Беларуси - актуальное

По состоянию на январь 2023 год в Беларуси находилось до 11 тысяч российских военнослужащих. Там россияне проводят свои "учения" и, имитируя тренировочные вылеты, собирают разведданные для нанесения по Украине ракетных ударов.

Лукашенко отдал военную инфраструктуру республики в полное распоряжение Путина. Сейчас на этих объектах белорусы тренируют частично мобилизованных оккупантов.

По мнению разведки, Лукашенко пока не готов воевать на стороне России против Украины и "водит Путина за нос". Во время встречи с главой Кремля беларусский диктатор заявил, что вступит в войну только в том случае, если чужая страна совершит в отношении Беларуси прямую агрессию.

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