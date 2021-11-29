На месте происшествия не было продавца, который мог бы объяснить, как грызун попал в замороженные полуфабрикаты.

В одном из супермаркетов Запорожья сняли ролик, на котором мышь отчаянно бежала в холодильнике с полуфабрикатами.

Видео появилось в Instagram-аккаунте zp_news.

Читайте такжеВ машине киевского такси обнаружили змею (фото)Мышь бежала в холодильнике с замороженными продуктами, в частности блинами и пельменями, которые продают без упаковки.

На месте происшествия не было продавца, который мог бы объяснить, как грызун попал в замороженные полуфабрикаты.

В то же время пользователей ролик изрядно позабавил. Они оставили десятки комментариев.

"Ты не ты, когда голоден",

"Рататуй ищет ингредиенты",

"Продукция настолько свежая, аж жива",

- пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, киевлян шокировали видеозаписью, которую сделали посетители столичного супермаркета "Фора" на Троещине. Там маленькая крыса беспрепятственно сидела на прилавке с хлебобулочными изделиями.

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Автор: Марта Гичко