В одном из супермаркетов Запорожья сняли ролик, на котором мышь отчаянно бежала в холодильнике с полуфабрикатами.
Видео появилось в Instagram-аккаунте zp_news.
Читайте такжеВ машине киевского такси обнаружили змею (фото)Мышь бежала в холодильнике с замороженными продуктами, в частности блинами и пельменями, которые продают без упаковки.
На месте происшествия не было продавца, который мог бы объяснить, как грызун попал в замороженные полуфабрикаты.
В то же время пользователей ролик изрядно позабавил. Они оставили десятки комментариев.
- "Ты не ты, когда голоден",
- "Рататуй ищет ингредиенты",
- "Продукция настолько свежая, аж жива",
- пишут комментаторы.
Как сообщал УНИАН, киевлян шокировали видеозаписью, которую сделали посетители столичного супермаркета "Фора" на Троещине. Там маленькая крыса беспрепятственно сидела на прилавке с хлебобулочными изделиями.
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