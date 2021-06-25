Судя по всему, зверушка привыкла к людям, поскольку оператора и других посетителей крысенок вообще не боялся.

Киевлян шокировали видеозаписью, которую сделали посетители столичного супермаркета "Фора" на Троещине. Там маленькая крыса беспрепятственно сидела на прилавке с хлебобулочными изделиями.

Видеозапись с грызуном, который поедает пиццу, опубликовали в Telegram.

Судя по всему, зверушка привыкла к людям, поскольку оператора и других посетителей крысенок вообще не боялся. Обитает грызун в помещении супермаркета или он случайно забежал внутрь, неизвестно.

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Наличие в супермаркете грызуна, который может быть переносчиком немалого количества болезней, изрядно шокировало пользователей. Большинство людей в комментариях к видео подчеркнули, что администрации супермаркета нужно срочно решить проблему наличия грызунов и их доступа к пище.

Впрочем, некоторые пользователи решили пошутить, отметив, что "работникам не надо разводить "живые уголки".

После своего ужина крысенок спокойно убежал. Поймали ли его впоследствии работники супермаркета, не сообщается.

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Автор: Виктория Гордиенко