Китай обнаружил новое огромное месторождение золота и меди там, где его не должно быть

Открытие месторождений в провинции Аньхой может помочь обеспечить сохранность стратегических запасов Китая.

Китай обнаружил новое большое месторождение меди и золота в районе Чатин города Сюаньчэн провинции Аньхой. Эта находка позволит создать крупную ресурсную базу в Восточном Китае.

Издание chinadaily.com.cn пишет, что месторождение, расположенное в глубине дельты реки Янцзы, находится под вулканическим бассейном. Основное рудное тело имеет длину около 1,2 километра и ширину 1,1 км, а его максимальная видимая толщина в одной скважине достигает 1 371 метр.

Предварительные оценки показывают, что потенциальные ресурсы меди сопоставимы с ресурсами нескольких крупных медных рудников, каждый из которых насчитывает более 500 000 метрических тонн, в то время как потенциальные ресурсы золота превышают ресурсы более чем дюжины крупных золотых рудников, каждый из которых насчитывает более 20 тонн.

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Сопутствующие полезные ископаемые, в том числе серебро и сера, также могут быть комплексно извлечены и использованы.

Данная находка ставит под сомнение устоявшееся в международной геологии мнение о том, что крупные порфировые медные месторождения с трудом образуются в экстензионных вулканических бассейнах.

Цены на медь - последние новости

В последнее время цены на медь крутятся возле рекорда. Так, 17 августа металл снова подобрался к максимуму, а разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи на Лондонской бирже металлов достигла экстремальных значений.

26 августа медь дорожала четвертый день подряд, снова приближаясь к рекорду. На рынке все еще сохраняется дефицит краткосрочных запасов, несмотря на ослабление острого дефицита, наблюдавшегося на прошлой неделе.

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