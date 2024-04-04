Капитан первого ранга отмечает, что новый командующий ВМФ РФ может изменить подходы к применению флота.

Назначение нового командующего Военно-морским флотом РФ может изменить подходы России к применению сил флота. Об этом заявил LIGA.net капитан первого ранга в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук

Он отметил, что назначение адмирала Александра Моисеева новым командующим ВМФ РФ свидетельствует о недовольстве российского руководства участием флота в войне.

"Вместе с командующим ЧФ назначили нового командующего Военно-морским флотом России. Им стал экс-командующий Северным флотом [Моисеев]. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны в военно-политическом руководстве России, в Кремле, недовольны вообще результатами участия их военного флота в российско-украинской войне. А с другой стороны, "новая метла" может иметь новые подходы к применению сил флота", – заявил он.

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Он подчеркнул, что новый командующий ВМФ России является человеком, лично и персонально несущим ответственность за ракетные удары по Украине.

По словам Лакийчука, сейчас продолжается "тревожная пауза". Моисеев вместе с командой оценивает обстановку и то, как можно изменить характер деятельности флота, чтобы выполнять свои задачи – это может привести к изменению российской тактики в Черном море, отметил Лакийчук.

"Хотя я не знаю, что они могут придумать. Наши ВМС, Силы обороны, спецслужбы показали зубы. И им бы [оккупантам] определиться, как обороняться. Однако тревога такая есть", – подытожил аналитик.

Россия сменила компандование флота

Ранее в России назначили новым командующим всеми военно-морскими силами страны адмирала Александра Моисеева. В 2018 году Моисеев руководил Черноморским флотом РФ, а в 2019-м был переведен на должность командующего Северным флотом. Долгое время его служба была связана с подлодками. В 2011 году он даже получил звание "героя России" за успешные ракетные пуски с подлодки стратегического назначения.

Кроме того, Черноморский флот Российской Федерации возглавил уроженец временно оккупированного Севастополя Сергей Пинчук.

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