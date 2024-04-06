Имбирь имеет ряд полезных свойств, в частности специя полезна тем, кто следить на уровнем сахара в крови.

Польза специй не ограничивается обогащением вкусом блюда. Они обладают и полезными свойствами, в том числе могут снижать уровень сахара в крови и улучшать инсулинорезистентности,

Издание Eating well пишет, что имбирь имеет мощное воздействие на уровень сахара в крови.

Имбирь содержит мощные полифенолы, такие как гингерол, которые борются с воспалением, что может косвенно помочь сбалансировать уровень сахара в крови, говорит Канчан Койя, доктор философии.

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"Воспаление связано с резистентностью к инсулину и плохим контролем сахара в крови. Поэтому устранение воспаления с помощью таких специй, как имбирь, может оказать благотворное влияние на уровень сахара в крови", - говорит она.

Большая часть исследований, подтверждающих пользу имбиря, была проведена с использованием имбирных добавок, что отличается от использования имбиря в блюдах.

В обзоре и мета-анализе, опубликованном в журнале Nutrients в 2024 году, исследователи изучили влияние черного тмина, гвоздики, петрушки, шафрана, тимьяна, имбиря, черного перца, розмарина, куркумы, базилика, орегано и корицы - на уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Они измеряли уровень глюкозы в крови натощак, гликированный гемоглобин (A1C) и концентрацию инсулина. Имбирь, куркумин, шафран и корица значительно снизили уровень сахара в крови, а черный тмин и имбирь уменьшили A1C и снизили уровень инсулина. Дополнительный имбирь в дозах от 600 до 3 000 миллиграммов в день был единственной специей, которая оказала значительное влияние на все три показателя.

"Некоторые исследования показывают, что имбирь может положительно влиять на уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и замедляя переваривание углеводов, что приводит к меньшему скачку сахара в крови после еды", - говорит Колетт Мико, дипломированный диетолог и преподаватель по диабету в Top Nutrition Coaching.

Мета-анализ 10 исследований, опубликованных в журнале Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine в 2018 году показал, что имбирь может ингибировать ферменты, играющие роль в переваривании и усвоении углеводов, а также влиять на пути, связанные с метаболизмом глюкозы, и защищать бета-клетки - клетки, вырабатывающие инсулин в поджелудочной железе.

Микко отмечает, что имбирь обладает дополнительными преимуществами: "Многие люди, страдающие преддиабетом и диабетом, подвержены высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, а имбирь, как было показано, положительно влияет на уровень холестерина".

Койя отмечает, что приготовление пищи с этой специей может оказать благотворное влияние.

"В использовании имбиря мало минусов, поэтому я говорю, почему бы не включить его в рацион ради полезных полифенолов, противовоспалительных и улучшающих пищеварение эффектов", - говорит она.

Единственное предостережение - изжога, поскольку большое количество имбиря может усугубить симптомы, добавляет Койя.

Употребление в пищу разнообразных растений, в том числе трав и специй, - важная стратегия профилактики диабета или контроля уровня сахара в крови при наличии этого заболевания.

"Травы и специи придают блюдам вкус и разнообразие. Они также обладают потенциалом уменьшать воспаления", - говорит Микко.

Кроме того, травы и специи не содержат натрия и жира, что важно учитывать, если вы страдаете диабетом и должны уделять повышенное внимание здоровью сердца.

Ранее УНИАН писал, можно ли смешивать куркуму и имбирь.

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