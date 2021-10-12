Дутерте предложил радикальный способ борьбы с противниками вакцинации.

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил способ, которым можно сделать прививку от коронавируса противникам вакцинации в стране.

Об этом пишет CNN Philippines.

Сейчас в Филиппинах вакцинация от COVID-19 не является обязательной. Глава государства предложил радикальный метод борьбы с низкими показателями иммунизации.

"Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своей деревне, пойдем туда, пока они спят, и сделаем им инъекцию во сне. Если они не хотят, пойдем к ним домой и сделаем им инъекцию, когда наступит ночь. Я сделаю это", – заявил Дутерте.

Читайте такжеРоссиянка 10 лет не стриглась и теперь жалуется на насекомых в волосахВ том же выступлении президент взял на себя вину из-за недостатка вакцин в начале года, назвав себя беспомощным, поскольку правительство не могло найти ни одну компанию, которая продала бы Филиппинам вакцину.

Страна официально начала кампанию вакцинации 1 марта 2020 года – через год после первого зарегистрированного случая COVID-19.

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Автор: Виолетта Орлова