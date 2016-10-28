"Услышал голос бога": отправивший Обаму в ад президент Филиппин поклялся больше не материться

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.

По его словам, это произошло во время полета в самолете, когда филиппинский лидер возвращался из Японии в свой родной город Давао.

«Я услышал голос, который сказал мне перестать сквернословить, иначе самолет разобьется во время полета, и я дал обещание прекратить», - рассказал Дутерте.

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При этом президент Филиппин пообещал не использовать в своей речи сленг и различные ругательства, подчеркнув, что «обещание богу — это обещание филиппинскому народу».

За последние несколько месяцев Родриго Дутерте прославился благодаря своим едким высказываниям в адрес различных мировых лидеров. Так, в начале сентября он назвал президента США Барака Обаму «сукиным сыном». Спустя месяц Обаме снова досталось от Дутерте, когда филиппинский лидер послал главу США к черту. Также Дутерте назвал генерального секретаря ООН Пан Ги Муна «дураком» из-за того, что тот вновь раскритиковал радикальные действия филиппинских властей в борьбе с наркотиками.