"Услышал голос бога": отправивший Обаму в ад президент Филиппин поклялся больше не материться
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что пообещал богу больше не употреблять ненормативную лексику.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.
По его словам, это произошло во время полета в самолете, когда филиппинский лидер возвращался из Японии в свой родной город Давао.
«Я услышал голос, который сказал мне перестать сквернословить, иначе самолет разобьется во время полета, и я дал обещание прекратить», - рассказал Дутерте.
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При этом президент Филиппин пообещал не использовать в своей речи сленг и различные ругательства, подчеркнув, что «обещание богу — это обещание филиппинскому народу».
За последние несколько месяцев Родриго Дутерте прославился благодаря своим едким высказываниям в адрес различных мировых лидеров. Так, в начале сентября он назвал президента США Барака Обаму «сукиным сыном». Спустя месяц Обаме снова досталось от Дутерте, когда филиппинский лидер послал главу США к черту. Также Дутерте назвал генерального секретаря ООН Пан Ги Муна «дураком» из-за того, что тот вновь раскритиковал радикальные действия филиппинских властей в борьбе с наркотиками.