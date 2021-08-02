"Штирлиц" показал нецензурный конфликт, который разгорелся в Крыму между местным жителем и гостем из РФ.

В сети опубликовано видео, на котором запечатлена матерная перепалка, произошедшая в захваченном РФ Крыму между местным жителем и приехавшим россиянином.

Крымчанин сказал россиянину, что на полуострове отличные люди, а “п*дарасы из Москвы понаехали”, свидетельствует видео, которое в Telegram разместил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Россиянин в долгу не остался и назвал оппонента “быдлом”.

Матерная перепалка крымчанина с россиянином:

Крымчанин: “П*дарасы”.

“П*дарасы”. Житель России: “Вот такие люди в Крыму”.

“Вот такие люди в Крыму”. Крымчанин: “Отличные мужики в Крыму, а п*дарасы из Москвы понаехали, гом***ки, бл*дь”.

“Отличные мужики в Крыму, а п*дарасы из Москвы понаехали, гом***ки, бл*дь”. Житель России: “Вот смотрите какое быдло в Крыму”.

“Вот смотрите какое быдло в Крыму”. Крымчанин: “Где быдло? Ты на себя посмотри, с*ка, бл*дь, идиот…”.

“Где быдло? Ты на себя посмотри, с*ка, бл*дь, идиот…”. Житель России: “Смотри-смотри, давай, ты в прямом эфире”.

“Смотри-смотри, давай, ты в прямом эфире”. Крымчанин: “Отлично, п*дрила, бл*дь…”.

Напомним, Россия захватила украинский Крым весной 2014-го – в марте того же года провела там так называемый “референдум” и назвала полуостров своей территорией. Аннексию Крыма не признали Украина и ряд стран, в частности, США и государства-члены ЕС.

РФ начала активно перебрасывать в Крым военных, переселять своих людей и агитировать граждан ехать на отдых на полуостров. Украинская сторона утверждала, что из полуострова россияне сделали военную базу и занимаются замещением населения.

Автор: Екатерина Присяжнюк