В сети опубликовано видео, на котором запечатлена матерная перепалка, произошедшая в захваченном РФ Крыму между местным жителем и приехавшим россиянином.
Крымчанин сказал россиянину, что на полуострове отличные люди, а “п*дарасы из Москвы понаехали”, свидетельствует видео, которое в Telegram разместил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
Россиянин в долгу не остался и назвал оппонента “быдлом”.
Матерная перепалка крымчанина с россиянином:
- Крымчанин: “П*дарасы”.
- Житель России: “Вот такие люди в Крыму”.
- Крымчанин: “Отличные мужики в Крыму, а п*дарасы из Москвы понаехали, гом***ки, бл*дь”.
- Житель России: “Вот смотрите какое быдло в Крыму”.
- Крымчанин: “Где быдло? Ты на себя посмотри, с*ка, бл*дь, идиот…”.
- Житель России: “Смотри-смотри, давай, ты в прямом эфире”.
- Крымчанин: “Отлично, п*дрила, бл*дь…”.
Напомним, Россия захватила украинский Крым весной 2014-го – в марте того же года провела там так называемый “референдум” и назвала полуостров своей территорией. Аннексию Крыма не признали Украина и ряд стран, в частности, США и государства-члены ЕС.
РФ начала активно перебрасывать в Крым военных, переселять своих людей и агитировать граждан ехать на отдых на полуостров. Украинская сторона утверждала, что из полуострова россияне сделали военную базу и занимаются замещением населения.